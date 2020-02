Luigi Favoloso in Libano con Elena Morali: "Lei fa dimenticare tutto"

Spunta una nuova coppia all'orizzonte. E' quella formata da Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. I due al momento parlano di una semplice frequentazione, ma intanto volano verso il Libano per vivere il loro primo viaggio di coppia. A raccontarlo sono alcune Instagram Stories pubblicate sui social dalla showgirl e dall'ex gieffino.

Luigi Mario ed Elena si immortalano a Beirut, tra lunghe camminate per la città e un aperitivo. Poi lui le dedica un romantico messaggio: "Aveva un'anima capace di far dimenticare che cosa fosse fuori, nonostante fuori fosse qualcosa che non si era mai visto prima da queste parti", scrive a corredo di una foto della ragazza. Elena, invece, ha raccontato che il viaggio è stato possibile perché Mediaset ha interrotto le registrazioni dei programmi a cui prende parte a causa dell'emergenza Coronavirus. "Non ci vedo niente di male a visitare città nuove e lontane da questa situazione - ha detto - Tra l'altro non lavoro in questo momento perché hanno rimandato tutte le registrazioni".

Se son rose, fioriranno. Nel passato di entrambi storie turbolente. Lui è reduce dalla tormentata relazione (fatta di presunte violenze) con Nina Moric, lei è ancora in mezzo a un triangolo amoroso che vede coinvolti il comico Gianluca "Scintilla" Fubelli e il produttore Daniele Di Lorenzo.

Gallery