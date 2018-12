Luigi Mario Favoloso, modello e imprenditore napoletano conosciuto al pubblico grazie alla relazione con Nina Moric e per la sua partecipazione all’ultima edizione del 'Grande Fratello', ha pubblicato una storia su Instagram per commentare la notizia in merito al presunto ricovero in pronto soccorso al Fatebenefratelli di Milano dopo una rissa.

Stando alle voci, il litigio tra Favoloso e un uomo sarebbe avvenuto fuori da un supermercato, ma nulla di più era trapelato in merito alla dinamica dell’accaduto, né era arrivata una conferma da parte del diretto interessato.

“In ospedale dopo una rissa”: Luigi Favoloso rompe il silenzio

Nessun commento fino a poco fa, quando Favoloso ha voluto tranquillizzare i follower commentando le indiscrezioni che lo hanno riguardato.

“Ciao ragazzi, siccome sono uscite delle notizie un po’ tragiche sul mio conto, volevo solo tranquillizzarvi e dirvi che in realtà è successo poco, quasi nulla“, ha spiegato Favoloso: “Quindi, state tranquilli. Sono vivo e sto benissimo”.

L’imprenditore non ha smentito l’accaduto, tantomeno avvalorato le notizie che lo hanno riguardato, ma di certo c’è che si è mostrato come sempre, cosa che esclude qualsiasi risvolto negativo sulle sue condizioni di salute.

Di seguito la storia Instagram di Luigi Mario Favoloso