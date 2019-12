Il dolore di Luigi Mastroianni, morti due amici: "Non si può morire così"

La notizia della morte di due concittadini ha scosso Luigi Mastroianni, che ha deciso di oscurare per 24 ore l'immagine del profilo Instagram in segno di lutto e vicinanza alle famiglie dei due ragazzi.

"Io vengo da Palagonia, un paese in provincia di Catania - ha detto tra le sue ig stories - Dico che sono di Catania per semplificare, ma sono un ragazzo di paese. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due amici, diciamo persone che conosco. Sono di zona e quindi conosco tutti. Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22 anni. Uno è morto stanotte sbattendo contro un muro con la macchina, di ritorno con gli amici da un locale, l'altro è morto oggi pomeriggio mentre faceva un giro in moto o in motorino".

L'ex tronista, provato da queste tragedie, ha lanciato un appello molto forte per tutti i suoi coetanei: "Mi fa rabbia. Ci sta tutto il bicchiere, il divertimento, l'euforia per l'età, ci sta tutto, ma non si può morire a 22 anni e a 17 anni per queste cazz***. Non lo accetto. Riflettete. Non vale la pena perdere la vita per un bicchiere, per un sorpasso o per andare a 50 chilometri orari in più. Per me è paradossale morire per questo. Pensate e riflettete quando vi mettete sui mezzi. Di vita ne abbiamo una".