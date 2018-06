Luigi Mastroianni torna sui social, ma di Sara neanche l'ombra

E' durata poco meno di una settimana la pausa dai social annunciata da Luigi Mastroianni, ma è bastata a destare preoccupazione nei fan dell'ex corteggiatore, scelto da Sara Affi Fella, che è tornato a farsi sentire provando a spiegare il perché di questo silenzio.

"Mi sono allontanato dai social per un pò, perché ci crediate o meno, ho passato dei momenti veramente difficili in queste ultime settimane - ha scritto in un lungo post - Ho fatto un pò di chiarezza, fatto pace con me stesso e sono di nuovo qui. Quando hai 23 anni ti senti forte, quasi un fiume in piena, pensi sempre che niente e nessuno possa mai fermarti o arrestare la tua forza. Non è così. Non me ne vergogno a dirlo qui a tutti voi che per mesi mi avete sostenuto e compreso, e qualcuno anche criticato e insultato. Un insieme di varie problematiche personali, mi hanno segnato e arrecato anche qualche piccolo problema di salute. Niente di grave, ma c'è stato".

Un "incidente di percorso", lo definisce Luigi, ora più forte di prima: "Me la sono preso con me stesso e invece di fragarmene, mi sono chiuso. Perché io sono stato sempre quello forte, dove tutti si possono aggrappare, quello che non viene mai scalfito da niente, ed è per questo che non riuscivo a capacitarmi. Nonostante l'accaduto, accanto a me, ho avuto la mia famiglia e gli amici: quelli di una vita e quelli nuovi. Mi hanno compreso e mi hanno dato una mano a svagare un pò. Grazie a loro mi sono ripreso alla grande e oggi sono tornato più forte di prima, ma anche con qualche consapevolezza in più. Grazie a tanti di voi che mi avete mandato tanti messaggi d'affetto, capendo ancora una volta tutto, senza che io abbia detto niente".

Su Sara neanche una parola, confermando in questo modo la crisi di cui lei ha già parlato. Divergenze insormontabili o giusto qualche scossa iniziale di assestamento? Lo scopriremo, ovviamente sui social.