Maddalena Corvaglia compie 39 anni, gli auguri dell'amica Canalis

Sembra ieri quando ballavano insieme sul bancone di Striscia, appena ventenni, e invece per Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono arrivati gli "anta". O meglio, per il momento solo per l'ex velina mora, perchè la bionda ha ancora un anno da trentenne.

Oggi Elisabetta Canalis compie 39 anni e non potevano mancare le parole della sua grande amica, che le ha dedicato un dolcissimo post su Instagram: "Happy birthday sorella! Sono felice di averti nella mia vita e di poter contare sempre su di te. LA is missing and so your friends here TVB! La tua stalker più assidua". Puntuale la risposta di Maddy: "Mi manchi stalker", con cuoricino di rito.

Le due si dividono tra Los Angeles, dove hanno aperto una palestra insieme, e l'Italia, ma anche quando sono lontane tra loro non c'è mai distanza.