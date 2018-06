Maddalena Corvaglia contro l'ex marito: "Ho amato una persona che non esisteva". E presenta il nuovo amore

Maddalena Corvaglia a cuore aperto. Intervistata dal settimanale Oggi, la ex velina racconta la sua nuova vita sentimentale accanto al compagno Alessandro Viani, con cui fa coppia da alcuni mesi dopo l'addio a Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi da cui ha avuto la figlia Jasmine.

Il nuovo fidanzato Alessandro Viani

A giudicare dalle parole riservate al fidanzato, Maddalena sembra davvero innamorata. "È un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà", spiega. E precisa che l'uomo ha già conosciuto la sua bambina: "Anche se Jamie un padre ce l’ha – e nessuno glielo vuole togliere – Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe".

Chi è Alessandro Viani

A fornire ulteriori dettagli sull'identità del "fortunato" ci pensa il settimanale Chi: Viani, si legge, ha 50 anni, dirige un'agenzia immobiliare a Milano ed ha due figli grandi. A presentargli Maddalena sarebbe stata Samantha Crippa, coreografa di Striscia la Notizia con cui la showgirl è rimasta in contatto dopo l'addio al tg satirico di Canale 5. Il rapporto tra i due sarebbe diventato da subito importante. La coppia ha trascorso insieme il Natale e Alessandro Viani ha già conosciuto Jamie, la figlia dell’ex modella, nata dalle nozze con Stef Burns.

Il turbolento addio con Stef Burns

Un nuovo inizio per Maddalena, che è reduce da una turbolenta rottura dall'ex marito. "Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte", confida alla rivista diretta da Umberto Brindani. Per poi lasciarsi andare a parole ancora più dure: "Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla".

L'amicizia con Elisabetta Canalis

E ancora: "Ad aiutarmi nei mesi più duri è stata Elisabetta Canalis, un’amica meravigliosa. Senza di lei non ce l’avrei mai fatta. "Insieme, Jamie e io siamo felici. Ora voglio solo darle serenità: è una bambina stupenda, buffa, curiosa, ma nell’ultimo anno ha vissuto tanta tensione".