Maddalena Corvaglia, incroci pericolosi con l'ex in Salento: le foto

Si sono lasciati ormai due anni fa dopo sei d'amore, ma oggi stanno trascorrendo entrambi le vacanze estive in Salento. L'indizio arriva da Instagram, dove Maddalena Corvaglia e Stef Burns si "geolocalizzano" a distanza di poche ore (ma mai insieme, va precisato). Che tra i due ci sia un riavvicinamento? Oppure è solo "quieto vivere" per il benessere della piccola Jamie, la figlia nata otto anni fa? Non è dato sapere.

Maddalena Corvaglia e Stef Burns, tutti al mare

Di certo c'è che Stef, pseudonimo di Stephan Birnbaum, chitarrista americano, sta passando qualche giorno nelle splendide spiagge pugliesi. E' di questo pomeriggio infatti una foto in cui inquadra Jamie e scrive: "Jamie, la piccola surfista solitaria". Nello scatto, infatti, la bambina tiene in mano una tavola da surf.

Nelle stesse ore, Maddalena condivideva su Instagram altrettante immagini insieme alla piccolina: "Il mio amore grande", è la didascalia a corredo delle foto in spiaggia. Con lei c'è Alberto Dandolo, suo amico e tra i più famosi giornalisti di gossip.

La separazione tra Maddalena Corvaglia e l'ex marito Stef Burns

Immagini che raccontano un equilibrio familiare conquistato per il bene della piccolina. Qualche tempo fa, Corvaglia parlava così della separazione: "Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla".

Nelle foto in basso, Maddalena Corvaglia con Alberto Dandolo e la figlia Jamie