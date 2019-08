Maddalena Corvaglia in versione fetish al party vip: da svenimento

Serata "trasgressiva" ieri per Maddalena Corvaglia, tra gli invitati alla festa di compleanno di Philippe Renault Jr al Just Cavalli di Porto Cervo. La showgirl, in vacanza in Costa Smeralda con la figlia, si è presa una "libera uscita" sfoggiando un outfit ad alto tasso erotico: tutina laminata color oro che evidenziava le sue forme perfette, stivali neri di pelle, capelli legati e cinture, impossibile non restare rapiti da tanta sensualità.

Senza alcun dubbio uno dei corpi più belli del mondo dello spettacolo, come fanno notare alcuni follower. Maddalena è una sportiva doc (e si vede!), ma Madre Natura ci ha messo del suo. Il prossimo gennaio arrivano i 40 anni anche per lei, ma l'età è solo una questione anagrafica per lei che ha uno spirito da ventenne.

Al party anche Melissa Satta, anche lei in versione fetish. Bella sfida tra le due...