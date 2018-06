Maddalena Corvaglia: "E' stato un anno pesante, difficile"

E' stata dura per Maddalena Corvaglia ricominciare dopo l'addio con Stef Burns. I due si sono separati nel 2017 dopo 6 anni di matrimonio e una figlia, Jamye Carlyn.

"Arrivo da un anno pesante, difficile, intenso" ha spiegato a Vanity Fair l'ex velina bionda, al timone di Paperissima Sprint per tutta l'estate. E proprio il programma di Antonio Ricci le sta dando un grande aiuto: "La leggerezza di Paperissima Sprint è capace di restituire freschezza alla mia anima. Mi diverte al punto che, alla fine della giornata di lavoro, non sento stanchezza. Farlo, poi, è meglio di una seduta dallo psicologo".

Il lavoro è fondamentale, così come la sua grande amica Elisabetta Canalis, con cui ha aperto una palestra a Los Angeles: "Alcuni momenti sono stati di grande difficoltà. Abbiamo deciso di aprire un centro polifunzionale, che coniugasse sport e fisioterapia, a West Hollywood. Mia figlia ancora non andava alle elementari. L'America è la terra natale di quello che oggi è il mio ex marito, mi sembrava la giusta occasione".