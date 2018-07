Madonna, party super lusso per i 60 anni dell'icona pop

Madonna fa cifra tonda e organizza un party da urlo. L'icona pop avrebbe scelto il castello di Richard Brandson, patron della Virgin e proprietario della Kasbah Tamadot, un maniero a picco su un canyon a pochi chilometri da Marrakech, per celebrare i suoi 60 anni.

La festa è in programma per il prossimo 15 agosto ed in città ormai la notizia è diventata di dominio comune nonostante la riservatezza richiesta. Lo scorso febbraio puntò su Marrakech anche il plurimilionario argentino Alejandro Roemmers che haportato in città 600 amici per festeggiare il compleanno in quattro notti da sogno, tra deserto, champagne e concerti di Ricky Martin. E come lui hanno scelto Marrakech anche Orlando Bloom, Tom Cruise, Britney Spears, Gordon Ramsay e David Beckham.