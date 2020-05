Madonna si spoglia sui social: "Vi offendete? Me ne frego". E i colleghi replicano

Regina della trasgressione. Anche a 62 anni. Dopo l'autobiografia erotica degli anni '90, le performance bollenti sul palcoscenico e i baci saffici agli Mtv Awards, Madonna spiazza tutti anche in tempi di coronavirus. La cantante americana si mostra seminuda su Instagram, attirando migliaia di views e i commenti dei colleghi. Dietro al post provocatorio ci sarebbe una reazione al recente furto di dati personali avvenuto ai danni di uno studio legale di New York.

Nello scatto, Miss Ciccone indossa solamente un paio di slip e un reggiseno color carne. Il volto è tutt'altro che sereno e i capelli sono in completo disordine. In mano tiene la biancheria intima. "Situazione corrente del guardaroba - si legge nella didascalia - E per quelli di voi che sono offesi in qualche modo da questa foto, voglio farvi sapere che mi sono laureato con successo all'Università di 'Non me ne fotte niente'. Grazie per essere venuto alla mia cerimonia di laurea! 🎓 Classe del 2020"@stevenkleinstudio".

Madonna nuda, tutti i commenti: da Katy Perry a Asia Argento

Lo scatto, realizzato dal famoso fotografo di moda newyorchese Steven Klein, ha collezionato 22mila commenti in poco tempo. Tra questi quello della cantante Katy Perry: "Oh mio Dio mi sono appena iscritta a questo college", scrive la cantante, che proprio in queste settimane è alle prese con la sua prima gravidanza, frutto dell'amore per Orlando Bloom. "Ti amo", digita invece dall'Italia l'attrice Asia Argento.

La provocazione però non sarebbe fine a se stessa, bensì da ricondurre allo spiacevole episodio che ha indignato la regina del pop. I malviventi che hanno sottratto informazioni private di Madonna, Lady Gaga ed Elton John avrebbero chiesto un riscatto da 21 milioni di euro per impedirne la pubblicazione.