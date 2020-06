Le immagini di Maria Scicolone, anziana, commuovono il pubblico. Mussolini rassicura: "E' stanca e fragile, ma sta bene"

(Nel video in alto, le immagini di Maria Scicolone)

Maria Scicolone, 82 anni, mamma di Alessandra Mussolini e sorella di Sofia Loren, torna a mostrarsi in tv dopo quattro anni di assenza. Lo fa in occasione dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, attraverso un filmato portato in trasmissione dalla figlia Alessandra Mussolini. Le immagini sono commoventi. Ma "sta benissimo", assicura la politica, "però con il passare degli anni è inevitabile che abbia accusato delle debolezze emotive come capita a tutte le persone anziane".

Maria Scicolone oggi

Il video è stato registrato in occasione del primo incontro post lockdown di madre e figlia. "Facciamo un video perché ci rivediamo e diamo un bacio forte a Barbara d’Urso", dice Alessandra. E la signora Scicolone sorride e aggiunge: "Contraccambio il bacio a Barbara e ora ti do una mano a cucinare".

L’ultima volta di Scicolone in televisione è stata anni fa, proprio a Domenica Live, condotto sempre da d'Urso. "Mamma Maria si è ritirata perché non le va più - confida Alessandra - E’ stanca, non vuole più prepararsi. E’ difficile tutto. Dopo una certa età una fa quello che vuole. Sta bene fisicamente".

Alessandra Mussolini: "Ad un certo punto, i ruoli tra genitore e figlio si invertono"

Scicolone è conosciuta come personaggio televisivo, cuoca e scrittrice di ricette culinarie, spesso ospite come opinionista di programmi televisivi. Divorziata da Romano Mussolini, figlio di Benito Mussolini, partecipò alle esequie dell'ex marito accompagnando le figlie. "Dopo essere stata figlia, con una madre si cambiano i ruoli - dice oggi Alessandra - Sei tu che la devi proteggere, che devi essere presente. A volte mi dà risposte alla napoletana. Mi dice: ‘Cosa è sto Covid?! Perché non mi baci, perché non mi tocchi?!".