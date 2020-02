Magalli tende la mano ad Adriana Volpe: "Spero faremo pace"

Una lite iniziata anni fa nello studio de 'I Fatti Vostri' e finita in Tribunale. Tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe i rapporti sono gelidi, eppure oggi il conduttore è pronto a seppellire l'ascia di guerra.

Ospite a 'Settimana Ventura', Magalli ha parlato di un rapporto difficile fin dall'inizio, ma si è anche preso le sue colpe: "Abbiamo lavorato insieme otto anni, sono stati un po' faticosi, perché quando non vai d'accordo con qualcuno, certamente un po' si fa fatica. Ma anche non per motivi gravi. C'è gente che ammazza il marito perché russa. Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Ero un po' più intollerante, questo lo ammetto. Nel senso che c'erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio".

Parole importanti, che potrebbero sancire la pace, ma che per il momento restano solo parole visto la reclusione di Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip. "Io le ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni - ha spiegato ancora Magalli - Per carità, la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace, ma l’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dovrebbe aver dato maggiore serenità a tutti e due. Chissà se anche lei, una volta finito il reality, sarà pronta a fare un passo verso il suo ex collega.