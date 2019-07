Filippo Magnini eroe, salva un bagnante colto da malore

"Ho fatto quello che dovevo", così Filippo Magnini ha risposto agli amici del turista tratto in salvo dalle acque di Cala Sinzias, in Sardegna - tra Villasimius e Costa Rei - che sono andati a ringraziarlo sotto l'ombrellone. Una brutta avventura, fortunatamente finita bene proprio grazie all'intervento del campione di nuoto.

Magnini stava facendo il bagno con la compagna Giorgia Palmas - questo il racconto fatto all'Ansa dal direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga testimone oculare - quando si è accorto dell'uomo in difficoltà. Il bagnante non riusciva più a raggiungere il cigno gonfiabile su cui si appoggiava, portato via dal vento, e si è fatto travolgere dal panico. Ancora prima dei bagnini del lido, il nuotatore si è precipitato per soccorrere il turista. Lo ha prima tranquillizzato, poi lo ha fatto distendere su un materassino di altri bagnanti nelle vicinanze fino a trasportarlo sul bagnasciuga, dove sono intervenuti i paramedici, per poi defilarsi.

Un gesto eroico, anche se lui non ha voluto prendersi nessun merito. Campione dentro e fuori dall'acqua.