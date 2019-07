Mahmood fidanzato con Dario Faini? Il cantante commenta le foto della “vacanza d’amore”

Rilassanti passeggiate sulle spiagge di Mykonos, distensivi bagni in una splendida vasca idromassaggio, abbracci scambiati alla finestra sono le scene riprese nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi che hanno come soggetti Mahmood e Dario Faini, produttore della canzone ‘Soldi’ vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

“Estate d’amore con Dario” è il titolo del servizio che il giornale diretto da Alfonso Signorini dedica alla coppia, sottolineando il particolare feeling che lega l’artista al musicista con cui ha trascorso un sereno soggiorno in Grecia in un lussuoso hotel con camera vista mare. Le immagini insinuano il pensiero che i due siano legati da un legame non solo professionale, ma poco fa lo stesso Mahmood ha smentito indirettamente la possibilità attraverso una storia Instagram.

Mahmood commenta le foto della vacanza con Dario Faini

Le immagini che ritraggono il cantante 26enne in vacanza con il produttore Dario Faini, in arte Dardust, musicista, pianista e collaboratore di artisti del calibro di Jovanotti, insinuano il dubbio che i due siano legati da un rapporto intimo, ma l’ultima storia Instagram pubblicata da Mahmood e condivisa anche da Faini pare voler smentire ogni sospetto. Niente da fare: la vita privata di Mahmood resta tale, privatissima. Il cantante non ha mai rivelato il suo orientamento sessuale, specificando di considerare il coming out un passo indietro, perché a suo dire specificare la propria sessualità presuppone creare distinzioni.