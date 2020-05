Mahmood, via la maglia: "Que calor" (e che fisico!)

Mahmood, 10 e lode. Non solo per la sua musica, ma anche per il fisico tonico che questa estate farà girare parecchie teste. Il cantautore si è mostrato su Instagram senza maglia, con un paio di pantaloncini arrotolati in vita mentre si affacciava sul suo terrazzo assolato.

"Madre mia que calor" scrive e sono d'accordo i follower che lasciano like e commenti. "Didascalia giusta" ironizza una follower, mentre un'altra resta senza fiato: "Almeno avvisaci". In effetti è raro vedere certi scatti di Mahmood, se non rubati d'estate da qualche paparazzo... Ma visto che quest'anno la stagione fatica a partire, il cantautore ha deciso di fare a tutti questo bel regalo.

Una svolta sexy apprezzatissima, senza alcun dubbio valore aggiunto a una carriera musicale in piena ascesa. Anche l'occhio, si sa, vuole la sua parte.