"Mai avuto nessun rapporto con De Martino", l'ex ballerina di 'Made in Sud' tuona

Adesso che la rottura con Belen Rodriguez sembra definitiva, è caccia alla presunta nuova fiamma di Stefano De Martino (ammesso che ci sia). Lo showman è tornato ad essere lo scapolo più ambito della tv italiana e il gossip impazza, ma prende anche qualche cantonata.

Le voci di una presunta relazione con Maria Rosaria Leone, ex ballerina di 'Made in Sud', sono state infatti smentite non solo dallo staff di De Martino, ma anche dalla diretta interessata che lo scorso anno è diventata mamma. "Sta girando questa notizia da un paio di giorni - ha scritto tra le storie di Instagram - di una mia presunta relazione con Stefano De Martino. Volevo smentire tutto. Cosa si fa per un po' di like e notorietà... Ah questi 'giornalisti'. Non è giusto diffamare così. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con questa persona. Sono anni che ho lasciato il mondo della televisione e dedico la mia vita alla mia famiglia. Vi prego di segnalare qualsiasi notizia in merito".

Maria Grazia Leone lasciò 'Made in Sud' nel 2016, proprio per dedicarsi alla famiglia. Fino a quell'anno al timone del programma c'erano Gigi e Ross insieme a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, dunque nessuna traccia di Stefano De Martino, che probabilmente la ballerina avrà visto di sfuggita qualche volta in tutta la sua carriera, nulla di più.