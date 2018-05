Malgioglio nel camerino di Barbara d’Urso: prima le chiede scusa, poi parte lo show

Il rapporto tra Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio va oltre la sfera professionale che in questo momento li vede rispettivamente conduttrice e opinionista del Grande Fratello.

A dimostrazione della complicità che li lega, l’infaticabile timoniera dei programmi di punta di Mediaset ha condiviso su Instagram un video che mostra il cantautore nel suo camerino, dove – spiega lui – si è recato per “chiederle scusa” per un non meglio specificato motivo.

“Sono venuto a trovarti per chiederti scusa… Perché a volte si leggono delle cose…” risponde Malgioglio alla conduttrice che intanto filma il suo primo piano.

“Ma no, lascia stare, ma che ci frega!” minimizza lei, più intenzionata a far vedere il suo “maglione pazzesco” e a scherzare con il suo compagno d’avventura che sta al gioco con un siparietto che svela il lembo della biancheria intima.

Insomma, qualunque sia stato il motivo che ha indotto Malgioglio a scusarsi con Barbara d’Urso, la reazione solare della conduttrice dimostra che nulla può scalfire il suo buon umore: “No vabbè adoro, lo amo!!” scrive in calce al filmato, testimonianza di un’amicizia che va oltre tutto, anche alle incomprensioni.