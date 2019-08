Ricoverata la mamma di Vladimir Luxuria

"Il cuore di mia mamma resti forte: pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale degli Ospedali Riuniti di Foggia che hanno assistito mia mamma con professionalità e umanità. Adesso un po’ di riposo e controlli. Adesso mi sento più tranquilla". Così Vladimir Luxuria, 54 anni, rassicura i fan a proposito delle condizioni di salute della mamma Maria Michela Guadagno. L'attivista LGBT pubblica su Instagram una foto in cui si immortala accanto alla donna, stesa sul letto d'ospedale e ancora visibilmente provata. Nessun dettaglio aggiunto sulla patologia che ha reso necessario il ricovero, ma in fondo basta la certezza che l'allarme sia rientrato.

E' forte il rapporto che lega Vladimir ai genitori Antonio e Maria Michela. Dopo un primo momento di tensione, vissuto quando era giovane, oggi il legame è sereno. "I miei genitori all’inizio non l’hanno presa bene e in qualche modo io li capisco - ha raccontato Luxuria a proposito del suo coming out - Ho avuto sorelle e amiche dalla mia parte. Mia sorella mi ha prestato un vestito e quando me lo sono messa ho detto ‘finalmente sono io". Da allora però sono passati tanti anni ed oggi la famiglia è inseparabile. Anche, e soprattutto, nei momenti di difficoltà.