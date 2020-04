Lo strano messaggio della (ex?) manager di Paola Di Benedetto dopo la vittoria al Grande Fratello Vip

E' Paola Di Benedetto la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, terminato ieri sera con record di ascolti. A non passare inosservato è, però, il commento di Paola Benegas, fondatrice della Benegas Model e Management, agenzia di moda di cui ha fatto parte anche la giovane vicentina. "In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto, brava me lo dico da sola", ha scritto ieri Benegas su Instagram subito dopo la vittoria, "Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele?". Un messaggio ambiguo, indirizzato a Gabriele Parpiglia, giornalista ed autore televisivo che risponde con una replica ancora più sibillina: "Confermo Paola, ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza, quella, è cosa dimenticata".

Ma come mai, proprio al momento della vittoria, Benegas, che solitamente è fiera sostenitrice dei suoi talenti, ha pubblicato una Instagram Stories così criptica? Va precisato che già nelle scorse settimane, sul profilo della manager, non è apparso alcun post di riferimento all'avventura di Paola al Gf Vip. L'ultimo, infatti, risale al 7 gennaio, quando la concorrente stava per entrare nella Casa di Cinecittà. Un fatto insolito, questo, dal momento che la manager sponsorizza sempre con orgoglio le sue modelle attraverso i suoi canali. Un esempio? L'attenzione costante e Dayane Mello, showgirl che in questi giorni è alle prese con 'Pechino Express', adventure game in onda su Rai Due. Il clima, insomma, sembra di tensione e può far pensare che le due abbiano divorziato professionalmente (e non nel migliore dei modi). Non a caso il profilo Instagram di Paola Di Benedetto oggi rimanda ad un'altra agenzia, la One Shot Agency.

Chi invece ha accolto con evidente entusiasmo la vittoria di Paola è ovviamente il compagno Federico Rossi, cantante dell'ex duo Benji e Fede. “Sei tu! E vince lei! Ti amo”, ha scritto Fede a corredo della foto della fidanzata in lacrime al momento della proclamazione. “L’unico mio rammarico è che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà lo stesso che vedrai una volta uscita da lì, ma sono sicuro che andrà tutto bene e quando tutto questo finirà, daremo ancora più valore alle piccole cose”. Questo pomeriggio, intanto, a partire dalle 21 in diretta su profilo Instagram di Paola va in onda la festa di bentornata a casa organizzata dai suoi affetti più cari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.