Manuela Arcuri: "Sono una mamma, non sono una santa"

Ha “congelato” la carriera per il figlio Mattia ("È il mio tutto") ma ora è pronta a tornare in tv e con un ruolo «da cattiva». Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale, in edicola da domani, Oggi Manuela Arcuri si racconta tra maternità e vita professionale.

Legata dal 2010 all'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela è diventata mamma nel 2014. "Se c’è una cosa che la maternità mi ha regalato, è proprio la capacità di organizzare il tempo. Ho acquisito un ordine mentale che prima non avevo. Programmo tutto e facendolo riesco a vivere al meglio quello che faccio. So che saprò lavorare senza far sentire la mia assenza".

Che ruolo vorrebbe interpretare nel prossimo film? "Quello della cattiva. Mi piacerebbe mostrare un altro registro", dice. E alla domanda se non sia più facile continuare con ruoli “da bonazza” risponde: "Potrei ancora farla, ma ci sono giovani attrici ben più belle di me. Alla mia età rischierei di sembrare ridicola, non crede? Sono sempre stata felice della mia fisicità, e ho anche sempre ammesso che è stato un bel biglietto da visita, ma credo proprio che ora i registi per i ruoli sexy sceglierebbero altre".

E del compagno, Giovanni, dice: "Sposarmi resta uno dei miei sogni e lo faremo. Giovanni è l’uomo della mia vita, ma ci siamo sentiti una famiglia fin da subito, senza fede al dito".

