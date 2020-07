Mara Carfagna incinta: la foto in barca con il pancione insieme al compagno

Vacanze con il pancione per Mara Carfagna. La vicepresidente della Camera, incinta per la prima volta, è stata fotografata in barca insieme al compagno, Alessandro Ruben. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale Gente. L'ex ministra delle Pari Opportunità del governo Berlusconi indossa un costume da bagno intero rosso acceso e si gode il sole.

"Scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non è stato facile, è stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione", aveva raccontato Mara Carfagna qualche settimana fa, intervistata da Maria Latella su SkyTg24, aggiungendo: "Fare un figlio è innanzitutto una scelta d'amore. È il coronamento di un percorso d'amore e dell'avere accanto un uomo attento e presente che ama l'idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante".

Mara Carfagna incinta: il parto previsto a ottobre

Il parto è previsto ad ottobre. A fine maggio Dagospia aveva rivelato la gravidanza di Carfagna, pubblicando una foto (inviata da un lettore) della vicepresidente della Camera in un negozio pre-maman. La notizia era stata poi confermata poco dopo dall'Ansa.

Mara Carfagna, 44 anni, è legata dal 2013 ad Alessandro Ruben, 53, ex deputato di Futuro e Libertà. In una recente intervista lei lo ha definito "un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo".