Mara Carfagna è incinta: fiocco rosa per la vicepresidente della Camera

Mara Carfagna è in dolce attesa. La vicepresidente della Camera, deputata di Forza Italia ed ex ministra per le Pari opportunità, aspetta una bambina, frutto dell’amore per Alessandro Ruben, 53 anni, ex deputato di Futuro e libertà a cui è legata dal 2013. La conferma è arrivata con un comunicato diramato dall’Ansa dopo le indiscrezioni sulla presunta gravidanza diffuse da Dagospia che aveva pubblicato una serie di foto che mostravano la deputata intenta a fare acquisti all’interno di un negozio di abiti premaman. Per Carfagna, 44 anni, si tratta del primo figlio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il desiderio di maternità di Mara Carfagna

Mara Carfagna, salernitana classe 1975, non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio. Nel 2011 aveva sposato il costruttore romano Marco Mezzaroma, cognato del presidente della Lazio Claudio Lotito, ma il matrimonio si è concluso dopo un anno circa. Poi la relazione con Alessandro Ruben, “un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”, aveva detto di lui la deputata FI in un’intervista in cui aveva anche parlato della maternità: “Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto”.