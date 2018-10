Mara Venier punta l'attico di lusso: la visita con il marito Nicola Carraro

Trasloco in vista per Mara Venier. La conduttrice si gode il successo di "Domenica In" e punta ancora più in alto. Dove? Un bell'attico nel centro di Roma.

200 metri quadri, box e cantina, così recita il cartello e zia Mara si è precipitata. Beccata dai paparazzi prima in strada, mentre guarda ammirata il bellissimo palazzo che ospita l'appartamento, poi quando si affaccia dal terrazzo e si gode la vista mozzafiato. Insieme a lei il marito Nicola Carraro e la figlia Elisabetta Ferracini.

Affara fatto? Mara sembra già innamorata del lussuoso attico, come mostrano le foto pubblicate da Diva e Donna... E guardandolo bene, come darle torto?