Mara Venier balla in un supermercato con il nipotino: il video è esilarante

I suoi follower lo sanno bene: se c’è una persona che riesce letteralmente a fare impazzire d’amore Mara Venier, quella è sicuramente il nipotino Claudio, il piccolo di due anni che il suo primogenito Paolo Capponi ha avuto dalla moglie Valentina sposata qualche giorno fa. Con lui, ormai conosciuto con il vezzeggiativo di Caludietto, la conduttrice si diverte, gioca e scherza, felice di vivere pienamente il suo ruolo di nonna anche in un supermercato, durante una spesa che si è rivelata l’occasione per un balletto improvvisato tra scaffali e corridoi.

Mara Venier balla in un supermercato con il nipotino Claudietto: il video

Mara Venier utilizza molto Instagram per condividere le sue giornate con la folta schiera di fan anche quando è lontana dal piccolo schermo e anche in questi giorni di vacanza nella Repubblica Dominicana ha pubblicato sui social un breve ma divertentissimo momento della sua quotidianità. Protagonisti del video lei, il piccolo Claudietto e… i suoi biondi capelli, ‘gioco’ preferito dal nipotino che si lascia guidare da nonna Mara in un balletto improvvisato durante la spesa in un supermercato.

“Si balla al supermercato! Claudietto attratto come al solito dai capelli di nonna … a fine mese dovrò organizzarmi con delle belle extension”, è la didascalia che descrive il momento di spensieratezza di nonna e nipote, apprezzato dai fan che anche in questa occasione hanno rimarcato la bellezza dell’autenticità di una donna capace di trasmettere allegria con la sua autenticità.