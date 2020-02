Mara Venier e Barbara D'Urso, il loro incontro sul treno. Seppellita l'ascia di guerra?

Sembra ormai sancita la pace tra Mara Venier e Barbara D'Urso. Complice un incontro casuale sul treno che ha portato le due ad abbracciarsi e seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Mara e Barbara negli ultimi mesi erano state al centro di una diatriba pare nata per una serie di frecciatine lanciate sui dati degli ascolti delle reciproche trasmissioni, seguite da una polemica per alcuni like messi dalla conduttrice veneziana sotto ai commenti offensivi rivolti alla presentatrice napoletana.

Mara Venier al settimanale Oggi: "Troppo intelligenti per bisticciare"

"Abbiamo fatto pace.- ha detto Mara Venier in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi - Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. Siamo troppo intelligenti per bisticciare per l’audience. Certo all’inizio c’è stato un momento aspro... Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti".

Chiarito il discorso sui like

Nel corso dell'intervista è stato fatto riferimento anche a quei like sospetti ma 'zia Mara' ha assicurato: "Do la mia parola d’onore: non sono stata io" precisando che, a causa dell'abbassamento della vista, capiti che di tanto in tanto qualche like involontario scappi.

A proposito di Sanremo

Il discorso si è poi spostato su Sanremo e sulla serata che la vedrà salire sul palco dell'Ariston. Mara Venier si è detta tranquilla: “Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano” e riferendosi ad Amadeus ha aggiunto: “Con quel ‘famoso passo indietro’ avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto”.