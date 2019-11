Mara Venier a cena con Boldi e la fidanzata dopo 'Domenica In'

La cena dal Bolognese, noto ristorante di Roma, è una tappa fissa la domenica sera per Mara Venier, che si rilassa qui dopo ogni puntata di 'Domenica In', di solito con il marito e gli amici più stretti. Ieri sera, invece, di Carraro neanche l'ombra ma una bella rimpatriata.

A tavola insieme alla conduttrice ecco Massimo Boldi, ospite in studio qualche ora prima, insieme alla fidanzata Irene Fornaciari. Con loro anche Jerry Calà, ex marito di Mara Venier. I quattro si sono divertiti da pazzi, come si vede nelle ig stories della regina della domenica, concedendosi qualche peccato di gola.

L'attore milanese è sereno grazie alla nuova compagna (34 anni in meno di lui), di cui ha parlato in trasmissione dalla sua amica Mara: "Ha dimostrato di volermi davvero bene". I due si sono conosciuti casualmente in treno: "E' venuta lei a chiedermi se potevo fare una presenza in una situazione di beneficenza. Non sono potuto andare ma ci siamo sentiti e visti. Qualche mese dopo, questa estate, mentre ero in vacanza mi ha chiamato per invitarmi al suo compleanno".

