Coronavirus, Mara Venier casalinga disperata in cucina: i video del marito Nicola

Quanti di voi stanno riscoprendo una vecchia passione per la cucina a causa del Coronavirus? Sicuramente in tanti. Tra questi anche Mara Venier che, costretta come tutti a restare in casa a seguito dell'emergenza sanitaria, si è messa di impegno ai fornelli. "Cucinando penso meno, passerà questo momento terribile", dice in un video pubblicato su Instagram dal marito Nicola Carraro.

Coronavirus, Mara Venier in versione casalinga

Eccola dunque Mara, lunghi capelli biondi, mollettone, infradito e guanti da cucina, mentre tira fuori dal forno il gateau di patate che ha appena confezionato per sé e Nicola. "In questa malinconia, in questa angoscia, almeno mi distraggo un po'", dice. E il marito approva: "Grande Mara Venier", replica sorridendo. Poi, subito dopo, la conduttrice intona il brano 'Abbracciame' di Andrea Sannio, cantautore napoletano, e aggiunge: "Chissà quando ci riabbracceremo di nuovo".

Coronavirus, Domenica In prosegue regolarmente

Il ritorno al lavoro per Mara Venier arriverà domenica 15 marzo. 'Domenica In', infatti, la sua trasmissione, proseguirà regolarmente e non è stata sospesa dal palinsesto a differenza di tanti altri programmi Rai. L'appunamento è, come sempre, a partire dalle 14.00 su Rai 1, per una puntata che sarù all'insegna sì dell'informazione, ma anche della leggerezza, per consentire al pubblico di staccare un po' la testa dalle preoccupazioni quotidiane.