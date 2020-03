Coronavirus, l'appello ai giovani di Mara Venier: "State a casa, quando finisce tutto c'embriachiamo"

"Voglio fare anch’io un appello ai nostri ragazzi belli e pieni di vita, lo dico ogni giorno anche a mio nipote Giulio che ha 17 anni: abbiate coscienza, fermatevi anche voi, per qualche settimana piantatela di uscire, di far festa. Fate un sacrificio, sarà un mese senza drink?". Così Mara Venier in una accorata intervista concessa al settimanale Oggi, in edicola da domani, invita i più giovani a rispettare le misure restrittive imposte dal governo per arginare l'emergenza Coronavirus in Italia, ben consapevole della simpatia che riscuote tra i ragazzi.

Già ieri pomeriggio Venier aveva condiviso un video su Instagram in cui si rivolgeva ai ragazzi. Tra i like anche quell che di Achille Lauro, rapper tra i più acclamati del momento. "Certo, perché i giovani zia Mara l’ascoltano, sanno che non dico mai cavolate. Di me si fidano", dice la presentatrice veneta. Che promette: "Quando tutto questo sarà passato faremo un grande abbraccio collettivo, una cena infinita tutti insieme. Ah, io m’embriaco!".