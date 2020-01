Mara Venier, super festa per il compleanno del figlio Paolo

E' un amore immenso quello che prova Mara Venier per la sua famiglia, riunita l'altra sera nel suo appartamento di Roma per festeggiare il figlio Paolo, avuto dall'attore Pier Paolo Capponi, scomparso due anni fa.

45 le candeline sulla torta, portata dalla conduttrice nel salotto pieno di amici, tra cui Alberto Matano, Gianni Dei e il giornalista Alberto Dandolo. A riprendere tutto l'altra figlia Elisabetta Ferracini e intorno al festeggiato, con il figlio Claudio sempre in braccio, ecco la moglie Valentina - sposata a luglio - e Nicola Carraro. 'Guantanamera' al posto della classica 'Tanti auguri', da cantare e ballare tutti insieme, l'allegria è l'invitata speciale.

Intenso l'abbraccio tra Mara Venier e il figlio Paolo, che si sono ritrovati negli ultimi anni dopo un periodo difficile. "Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita - aveva raccontato tempo fa la conduttrice in un'intervista -. L'arrico del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un'unica grande famiglia".