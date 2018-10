Mara Venier, pace fatta con Carraro Junior: "Io e Gerò ci siamo ritrovati"

"Siamo tornati a essere un'unica grande famiglia". Così Mara Venier, sulle pagine di Chi, parla dei suoi più grandi affetti. La figlia Elisabetta e il figlio Paolo - con i rispettivi compagni - i nipoti Giulio e Claudio, l'ultimo arrivato, e poi i figli del marito Nicola Carraro.

La conduttrice è felice della sua famiglia allargata, in cui ora è tornato il sereno anche con Gerò, il primogenito di Nicola che ha da poco chiuso la lunga relazione con Simona Ventura, negli ultimi anni in conflitto con la coppia. "Dopo anni turbolenti ci siamo ritrovati - spiega la Venier - La sua dedica su Instagram mi ha commosso (in occasione del suo compleanno, qualche giorno fa, ndr). C'è stata una telefonata fra me e lui stamattina, ci siamo sempre voluti bene. Per me il vero regalo di questo compleanno è stato vedere Gerò e Nicola di nuovo in ottimi rapporti. Meglio di prima. Io amo Nicola e so che lui desiderava questo riavvicinamente più di ogni altra cosa. E ha fatto un passo in avanti verso suo figlio. Nessuno potrà mai cambiare l'amore che c'è fra un padre e un figlio, fra una madre e un figlio: ci si può mettere un po' di tempo, ma è lì che si arriva e lì noi siamo arrivati".

La tempesta, dunque, è passata, come anche quella con suo figlio Paolo, il secondogenito della conduttrice, nato dalla relazione con l'attore Pier Paolo Capponi: "Ci sono stati momenti difficilissimi, con i miei figli e nella mia vita. Difficilissimi. Ma è inutile fare dietrologie, cercare colpe. Sono capitate cose quando mio figlio era ancora piccolo. E' successo, è passato, è inutile parlarne, ora dobbiamo guardare al presente".