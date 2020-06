Mara Venier con gesso e stampelle nel video del marito: “Che fatica, povera Mara!”

Nonostante il gesso dovuto alla frattura al piede causato dall’incidente di una settimana fa, Mara Venier torna al suo posto di presentatrice di ‘Domenica In’ oggi, 7 giugno. Poco prima della diretta di Rai Uno, Nicola Carraro ha pubblicato su Instagram una breve clip per mostrare i preparativi della moglie per la conduzione. "Che fatica, povera Mara! Sei un mito, amore mio”il commento del marito della conduttrice ripresa mentre, reggendosi con le stampelle, viene aiutata a sedersi su una carrozzina per essere accompagnata negli studi Rai.

La puntata di Domenica In del 7 giugno 2020

Oggi 7giugno va in onda la 39esima puntata di “Domenica In”. Tanti gli ospiti di Mara Venier che ha deciso di condurre nonostante i postumi dell’incidente. In collegamento dalle loro case ci saranno Luciana Littizzetto e Renzo Arbore che debutterà in prima serata domani 8 giugno con il suo nuovo programma ‘Striminzitic Show’. In studio anche Alberto Matano, giornalista e conduttore de "La vita in diretta" e J-Ax che presenterà il nuovo singolo "Una voglia assurda". Presente anche l'immunologo Prof. Francesco Le Foche, Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, ed Enzo Miccio.