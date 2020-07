Mara Venier torna in piedi dopo l’infortunio: “Piano piano ricomincio”

Un graduale ma glorioso ritorno alla normalità per Mara Venier, finalmente in piedi a poco più di un mese dall’incidente domestico. La conduttrice di ‘Domenica In’ ha condiviso con i follower la gioia della tanto attesa ripresa fisica mostrando in un video il momento in cui, sorretta dal fidato ortopedico Giovanni Di Giacomo, mette a terra il piede infortunato e a lungo tenuto prima ingessato e poi bloccato con un tutore.

“Oggi dopo 32 giorni il Dottor Giovanni DI Giacomo mi mette in piedi ......evviva! piano piano ricomincio”, ha scritto zia Mara a corredo del breve filmato in cui esulta per il bel traguardo dopo un mese e due giorni di immobilità che comunque non le ha impedito di portare a termine una straordinaria stagione del programma di Rai Uno conclusosi il 28 giugno. Per ora è solo un passo, ma il medico assicura che tra una decina di giorni zia Mara sarà in grado di tornare a camminare: “Grazie al più figo di tutti gli ortopedici”, si legge nel post commentato dai fan entusiasti per il decorso di un infortunio occorsole in casa prima di iniziare la diretta di Domenica In lo scorso 31 maggio.

Visto lo straordinario successo che nelle sue mani ha raggiunto Domenica In, Mara Venier resta confermatissima anche per la prossima stagione che inizierà a mettere a punto già nei prossimi giorni. "Avevo pensato di rifare il gruppone, come nelle mie prime edizioni – ha rivelato - Non ho ancora le idee chiare anche se una cosa l'ho capita: il format sono io”. E con questi risultati, è impossibile darle torto.“