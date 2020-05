Mara Venier: "Ho preso 8 kg in quarantena". E sulla convivenza forzata con Nicola...

Mara Venier una di noi. Intervistata da 'Un Giorno da Pecora' a poche ore dall'inizio della Fase 2, la conduttrice racconta come ha trascorso questo periodo di lockdown nella sua casa di Roma, tra kg accumulati e convivenza forzata insieme al marito Nicola Carraro.

Mara Venier ingrassata

Che la cucina fosse uno dei passatemi preferiti di zia Mara è cosa nota. Da settimane infatti ci diletta con la sua "cucina terapeutica", ovvero si diletta ai fornelli a passo di danza, mentre sforna succulente pietanze per sé e per la sua dolce metà. "Ho un terrazzo, cammino lì ma poco, non faccio altro che cucinare e mangiare", dice ospite della trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 2 con la conduzione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E si lascia andare a una confidenza: Ho preso 8 chili, non faccio altro che cucinare, rispetto regole e misure, ed è giusto così".

Ma come va il rapporto con Nicola? "Anche la convivenza è pesante, ragazzi - confessa - Ci sono due letture, quella di chi è lontano e quella di coloro che vivono insieme. Io non ne posso più, in generale. Pure la convivenza stretta, per chi non è abituato, alla lunga diventa pesante. […] Siamo in due piani, lo spazio c’è. Però non ero abituata a stare così tanto a casa". Osservazioni comprensibili che prò non minano certo il rapporto tra i due, nutrito ogni giorno di serenità e complicità, proprio come dimostrano i video condivisi ogni giorno sui social da Carraro, che si diverte ad immortalare la moglie in inedite vesti casalinghe.

Mara è una delle poche conduttrici che ha continuato a lavorare in tempi di lockdown. La sua 'Domenica In', infatti, si è fermata solamente per una puntata, per poi tornare in onda nel pomeriggio di Rai Uno con una nuova organizzazione. "Sono completamente sola con una piccola squadra che mi sostiene moralmente, all’inizio non è stato semplice. Mi trucco a casa, mi faccio i capelli a casa. In Rai i reparti sono chiusi, è anche giusto cosi".