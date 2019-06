Mara Venier ricorda la madre scomparsa: il toccante post nel giorno dell'anniversario

Non c’è volta in cui Mara Venier non ricordi la madre senza commuoversi. La mancanza della signora Elsa, scomparsa nel 2015, è ancora tanto viva nella conduttrice che recentemente, durante una puntata di ‘Domenica In’, si era lasciata travolgere dall’emozione al sol pensiero di lei. “Cambiamo discorso, altrimenti non ce la faccio ad andare avanti”, aveva chiesto in lacrime Mara all’ospite Nino D’Angelo, stretto in un abbraccio che ha confortato entrambi per il triste pensiero delle rispettive mamme.

Ma per Mara Venier questo è il periodo più difficile da affrontare, capace com’è di rievocare gli ultimi momenti trascorsi con la madre. Ieri, 26 giugno, è stato l’anniversario della sua scomparsa e a lei la conduttrice ha rivolto il suo pensiero con un post su Instagram.

Mara Venier dedica un pensiero alla madre scomparsa

“Mammina mia oggi sono quattro anni.....mi manchi sempre di più”, ha scritto Mara Venier a corredo della foto che le mostra insieme nel giorno del suo matrimonio con Nicola Carraro. Il post che ha ricordato la signora Elsa nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa è stato commentato da tanti follower che si sono riconosciuti nello stesso dolore. Tra loro anche Rita Dalla Chiesa che all’amica ha scritto: “E sempre di più’ ti mancherà.....Maramia. Ma c’è’. Ecco, questa è’ l’unica certezza che continuo a portarmi dentro. Un abbraccio forte”.

La mamma di Mara Venier, malata di Alzheimer, era stata il motivo per il quale la conduttrice aveva preferito allontanarsi dalla tv per qualche tempo, per stare con lei e poterla assistere fino alla fine.