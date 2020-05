Mara Venier: "Nicola con polmonite grave, andavo in onda distrutta. Mi chiedo ancora se era coronavirus"

"Ero distrutta". Così Mara Venier, 69 anni, racconta per la prima volta un momento difficile vissuto lo scorso dicembre, quando il marito Nicola Carraro è stato vittima di una grave polmonite. Oggi il produttore sta bene, ma "Non è che ha avuto il coronavirus?", si interroga tutt’oggi la conduttrice di Domenica In.

Nicola "Ha avuto una polmonite molto grave a dicembre - confida Venier a Libero - Era a Santo Domingo. Ha cominciato con febbre, poi è andato all’ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata". Poi è scoppiata la pandemia e il dubbio che Carraro, sposato con Mara da 14 anni, abbia contratto il Covid-19 resta.

E proprio in tempi di pandemia, Venier ha mostrato la sua professionalità, riuscendo a portare avanti la sua trasmissione pur con qualche modifica, come l'assenza di pubblico e il collegamento da casa con gli ospiti. Domenica In si è fermata soltanto per una puntata. Lo stop è arrivato dopo che in studio ci fu il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, risultato poi positivo. "Mi sono molto spaventata… Ho pensato sinceramente di fermarmi", spiega oggi, aggiungendo che a farla desistere è stato un colloquio con Fabrizio Salini, ad Rai, e Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. "Mi hanno dato la forza di tornare. Ero molto spaventata per me, faccio parte dell’età a rischio".

Quanto al futuro, Domenica In continuerà anche l'anno prossimo con Venier al timone? "Non ci penso, non penso a nulla. Il mio contratto con la Rai scade nel mese di maggio (notizia di ieri Domenica In continuerà fino al 28 giugno, ndr). Abbiamo deciso le cose giorno per giorno. Il prossimo anno? Vedremo".