Mara Venier confessa: "Mio marito ha problemi ai polmoni, è stata dura andare in onda in questi mesi"

Tempo di bilanci per Mara Venier, che oggi chiude la seconda stagione consecutiva di Domenica In [QUI tutti gli ospiti dell'ultima puntata] all'insegna dei grandi numeri. Quest'anno infatti la trasmissione è stata vista da milioni di spettatori, toccando punte di share del 22 per cento. Un risultato encomiabile in una stagione televisiva non semplice, segnata dall'emergenza coronavirus e, per la conduttrice nello specifico, da una brutta caduta dalle scale che l'ha costretta a condurre col gesso. "Stiamo già lavorando alla prossima stagione", rivela, "La prossima settimana ne discuteremo a casa mia".

Mara Venier: "Problemi ai polmoni per mio marito, duro lavorare in pandemia"

Mentre i palinsesti faticavano, Venier si è fermata solo per una settimana, quella successiva al lockdown, per poi tornare in onda riuscendo a tenere compagnia al pubblico con un intrattenimento garbato, capace di mixare alla perfezione leggerezza e attualità. "Solo il Covid mi ha fermata una settimana", dice Venier al Messaggero, "Fabrizio Salini (Ad Rai, ndr) mia ha chiamata e mi ha detto: tu sei la Rai. Mi ha convinta, ma avevo paura perché mio marito (il produttore Nicola Carrao, ndr), ha problemi ai polmoni".

E così, al ritorno a casa, Mara prendeva tutte le precauzioni per scongiurare un eventuale contagio. "Tornavo a casa dopo il programma e mi spogliavo sul pianerottolo. Entravo in bagno nuda, prendevo tutte le precauzioni. E' stata dura. E poi cado dalle scale. Potevo fermarmi? No, col cavolo. una frattura non è nulla in confronto a una pandemia". Carraro è stato infatti vittima di una dura polmonite lo scorso dicembre, una circostanza sulla quale la coppia ancora si interroga: non è chiaro se fosse coronavirus, visto che all'epoca il virus non era ancora diffuso in Italia.

Vent'anni d'amore

Proprio oggi la coppia festeggia quattordici anni di nozze (più sei di fidanzamento) e celebra via social l'anniversario, con la condivisione dell'album di matrimonio e romantiche dediche d'amore. "Ti risposerei un'altra volta", gli ha scritto lei.

Prima però, è necessario rimettersi in sesto dopo la frattura. "Dovrò stare ferma per altri dieci giorni, poi mi aspettano sei settimane di recupero con le stampelle".