Mara Venier si concede una maschera di bellezza: l’imprevisto finale è esilarante

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Mara Venier ha un gran seguito di follower su Instagram e con loro ama condividere tutto, esperienze televisive come attimi di vita quotidiana che nessuno potrebbe conoscere se non fosse lei stessa a postarli.

L’ultimo esilarante momento pubblicato su Instagram è in un video che la vede alle prese con una maschera di bellezza per il viso: “E’ meravigliosa, solo che forse l’ho lasciata troppo… Si è incollata!” ha spiegato ai follower che guardando il suo primo piano non hanno potuto fare a meno di ridere con lei di questo imprevisto raccontato con un’autoironia contagiosa.