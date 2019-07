Mara Venier in rosso per il matrimonio del figlio Paolo Capponi

Raggiante e di rosso vestita, Mara Venier ha festeggiato il matrimonio del figlio Paolo Capponi, che in Campidoglio a Roma ha sposato la compagna Valentina, madre del piccolo Claudio, nato nel 2017.

La conduttrice di Domenica In ha documentato su Instagram, tra Stories e post, l’arrivo degli sposi nella sede del Comune di Roma, il matrimonio e la festa successiva. Altre immagini sono state postate sempre su Instagram da Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, che ha commentato: “Un gran bel matrimonio (caldo a parte)”, e della sorellastra di Paolo, Elisabetta Ferracini, nata dal matrimonio della Venier con Francesco Ferracini. Sotto a uno dei post pubblicati da Mara Venier, che immortala l'uscita degli sposi dopo il rito civile, è comparso il tenero messaggio di auguri di Jerry Calà, ex marito della conduttrice: "Tanti Auguri e Felicità a Paolo e Valentina dallo zio Jerry".

Mara Venier e il figlio Paolo Capponi: un rapporto difficile oggi rinsaldato

Paolo Capponi, figlio di Mara Venier e dello scomparso attore Pier Paolo, non compare spesso sotto i riflettori. Nato nel 1975, in passato il suo rapporto con la madre non è stato facile, come lei stessa ha raccontato in un’intervista. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella… è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso”, aveva detto Mara Venier, ammettendo: “Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori”.