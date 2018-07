Mara Venier vicina a Lino Banfi: "Forza, ti voglio bene"

I veri amici si vedono nel momento del bisogno. Lo sa bene Lino Banfi, che può contare sul supporto di un'amica speciale: Mara Venier. Pochi giorni fa, infatti, in occasione del suo 82esimo compleanno, l'attore pugliese ha confidato il dolore per la malattia che sta vivendo la moglie Lucia Zagaria. "Forza Lino, ti voglio bene", ha scritto la Venier alcune ore dopo sui social, esprimendo tutta la sua vicinanza.

Mara, infatti, era presente alla festa insieme all'attore Giulio Scarpati, storico collega di set per Banfi durante l'esperienza a "Un medico in famiglia". Così, poche ore dopo, ha voluto condividere uno scatto insieme all'amico su Instagram: stretti in un abbraccio, i due si gustano un calice di vino e sorridono; a corredo la didascalia: "Ieri al compleanno del mio adorato Lillino.....forza Lino ti voglio bene".

"Non riesco ad accettarla - ha detto il comico barese della malattia della moglie - Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei". La coppia è unita dal 1962, quando si è sposata dopo 10 anni di fidanzamento con un matrimonio osteggiato dalla famiglia di lei e celebrato di nascosto: "Oggi sta bene. È sorridente, mi riconosce, anche se sa bene quale può essere la sua strada. E io non riesco a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme la vecchiaia”, ha detto ancora a proposito della sua Lucia. Banfi che si è anche rivolto a un esperto per sapere come comportarsi con lei in questo momento così delicato: “Ho chiesto come dovermi comportare con Lucia, per non ferirla, per gestire al meglio la sua condizione (...) A volte mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta".