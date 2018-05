Mara Venier e il marito al ritorno dall'ospedale: i motivi del ricovero

Ha suscitato molta preoccupazione, ieri mattina, la notizia del ricovero di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Tantissimi i fan della conduttrice veneta che si sono prontamente stretti attorno alla loro beniamina, con messaggi di affetto inviati via social. Oggi arriva la rassicurazione: la coppia è tornata a casa e Nicola chiarisce su instagram i motivi che lo hanno portato in ospedale.

"Tornato a casa... Si ricomincia con il golf, molto bene! Grazie a tutti per i messaggi d'affetto", si legge nell'ultimo post condiviso su Instagram in tandem da Mara e Nicola, sposati dal 2006: a corredo uno scatto dell' ex produttore cinematografico seduto sul divano mentre guarda una partita in tv. Poche ore prima, l'uomo ha chiarito cosa è successo: "Al San Raffaele mi hanno fatto un ritocchino alla carotide aggiunendomi un altro stent. Ora sto bene. Sono stato curato amorevolmente da mia moglie Mara Venier". E si sa, l'amore è la miglior medicina...