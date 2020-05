Mara Venier nonna felice, finalmente a casa con il nipotino

La famiglia è la cosa che le è mancata di più negli ultimi due mesi e in questa Fase 2 Mara Venier ne sta approfittando per recuperare tutto il tempo perso, soprattutto con il nipotino Claudio. Lo aveva già rivisto giorni fa, a distanza, ma ora che le misure sono ancora più allentate il piccolo 'Claudietto' - come lo chiama nonna Mara - è tornato a casa dei nonni per trascorrere qualche ora con loro.

Sul profilo Instagram della conduttrice alcuni dolcissimi scatti del bambino - figlio del primogenito Claudio - sul divano insieme a nonno Nicola, mentre vedono i cartoni animati. Una gioia immensa per lei riassaporare la normalità, adesso ancora più apprezzata.

Ancora un mese di lavoro per Mara Venier, al timone di 'Domenica In' fino al 28 giugno, poi finalmente le vacanze, ovviamente mai senza Claudietto.