Mara Venier super nonna: il video de "Il coccodrillo come fa" è esilarante

Un po' di relax in famiglia è proprio quello che ci vuole per Mara Venier prima dell'attesissimo ritorno a Domenica In. La conduttrice sta trascorrendo le vacanze a Santo Domingo, dove ha comprato casa qualche anno fa. Insieme a lei i figli e il marito Nicola Carraro, anche se lei ha occhi solo per il nipotino Claudio.

Con lui la Venier trascorre gran parte delle giornate, tra bagni in piscina, coccole e giochi. Mara non si risparmia e su Instagram, dove condivide i momenti più belli di questa vacanza, ammette: "Ebbene sì, sono pazza del mio nipotino... Anzi, completamente rinco! Viva le nonne".

E che nonna Mara! La sua interpretazione de "Il coccodrillo come fa" è davvero esilarante e sta facendo il giro del web.