Mara Venier: "Mi preferisco da nonna, da mamma ho fatto molti errori"

Non indossa mai maschere Mara Venier, soprattutto quando parla della sua vita privata. Schietta, sincera, autoironica, è amatissima dal pubblico italiano - che sta premiando il suo ritorno a Domenica In - soprattutto per il suo modo di essere, oltre che per la sua incontestabile professionalità.

In un'intervista a Famiglia Cristiana, la conduttrice si è raccontata a cuore aperto, dalla carriera agli affetti. "Mi preferisco come nonna - ha rivelato - Da madre ho fatto molti errori. Ero sola, dovevo pensare a lavorare per mantenere la famiglia. Fortuna che c'era mia madre che accudiva i miei figli (Elisabetta Ferriccini e Paolo Capponi, ndr). Adesso non riesco a stare più di due giorni lontana da mio nipote Claudietto (l'ultimo arrivato in famiglia, figlio di Paolo, ndr)".

"Coi primi soldi guadagnati da modella, presi una casa in affitto sull'Aurelia - ha raccontato ancora - La arredai e feci venire mia mamma con mia figlia. Da allora Roma è diventata la mia città". E sulla sua Domenica In: "Non mi aspettavo tutto quest'affetto. E' stata una bella rivincita, dopo quattro anni di assenza dalla Rai. Vado avanti con tenacia e fatica. Le polemiche non m'interessano".

Infine un sogno nel cassetto: "Ho un desiderio: incontrare Papa Francesco. Questo Papa mi piace perché è imprevedibile come me. Insomma, nun ce vo' sta e anch'io, nella vita, nun ce vojo sta".