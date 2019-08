Mara Venier (mamma a 17 anni) e la sua vera gioia: "Vi racconto la mia vita da nonna"

Mara Venier super coccolata dai suoi due nipoti Claudio e Giulio. La signora bionda della domenica racconta le gioie dell'essere nonna in un'intervista rilasciata al Corriere.it. Bellissima e di successo la Venier mostra il suo lato più tenero ed intimo parlando del rapporto unico con i suoi due principi azzurri. "Giulio, che è un figo pazzesco, dice che sono una nonna rock. Claudietto è pazzo dei capelli biondi, lo lascio giocare con i miei. Passo dei momenti di totale felicità con loro".

Una gioia immensa far loro da baby sitter (purtroppo non spesso come vorrebbe) anche se Claudio è ormai 17enne, la stessa età di quando lei è diventata mamma. "Ero felice ma non ero matura" ammette. "Quando sono diventata nonna - continua nell'intervista - ne avevo poco più di 50 e poi 66".

Mara Venier, una nonna 2.0

Un legame profondo con entrambi che la porta ad essere presente in ogni momento della loro vita. Con il più grande condivide momenti di divertimento: "Andiamo insieme per negozi, oppure ai concerti. Lui però non vuole si sappia troppo che sono sua nonna" e lei per scherzare ogni tanto gli scrive su Instagram: "Amore della nonna. Lui cancella subito i miei messaggi e io rido. Però ogni tanto anche mi dice: dai, taggami in questa foto così prendo qualche follower".

La tragica perdita per Mara Venier

Poi c'è Claudio, il più piccolo, che le ha ridato la felicità dopo un momento difficile vissuto dalla conduttrice, la scomparsa della madre. "Penso sia un miracolo mandato dalla mia mamma". Da signora della domenica pomeriggio a nonna dei pomeriggi passati tra le corse con il triciclo ed i tour sulle giostre del parco. Nonna Mara li vizia e prende le loro difese in ogni occasione anche quando si tratta dei videogiochi: "Se a mio nipote dopo due ore tolgono la playstation dico ai suoi genitori: “Ma ridategliela ancora un pochino...”.