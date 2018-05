Mara Venier in ospedale accanto al marito: "Tutto bene amore mio"

Momenti di apprensione per Nicola Carraro dopo l'ultimo post pubblicato su Instagram da Mara Venier. "Tutto bene amore mio - scrive la conduttrice accanto a una foto in cui stringe la mano fasciata del marito, in ospedale - Anche questa è fatta. Grazie al prof. Chiesa, alla dott. Castellano... A tutti i medici infermieri del San Raffaele... #lamoredellamiavita #miomarito".

Tutto bene, dunque, ma nessuna parola in più da parte della Venier, nonostante sui social siano davvero in tanti a chiederle cosa è successo, oltre ad augurare a Nicola una pronta guarigione.

Potrebbe trattarsi di un ricovero d'urgenza, oppure di un intervento programmato, ma per il momento è ancora mistero. L'importante, come ha scritto Mara Venier, è che tutto sia andato per il meglio.