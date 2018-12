Mara Venier da Papa Francesco: "Che grande emozione"

Detto fatto. Dopo l'intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, dove ha rivelato di avere un forte desiderio di incontrare Papa Francesco, Mara Venier ha avuto la possibilità di incontrarlo davvero.

La conduttrice è stata invitata in Vaticano per un'udienza con Bergoglio, venerdì pomeriggio. Uno dei giorni più belli per lei, emozionatissima, che conserverà quei minuti preziosamente. Qualche parola, poi un'intensa stretta di mano. "Che grande emozione - ha fatto sapere la conduttrice su Instagram, dove ha condiviso la foto con il Santo Padre - Grazie a Papa Francesco per le belle parole". Quelle, però, restano soltanto sue.