Mara Venier, fase 2 con tutore: "Ancora due settimane senza appoggiare il piede"

Proseguono le 'avventure' di Mara Venier con il cuboide, l'osso del piede fratturato dopo una brutta caduta dalle scale, due settimane fa. L'incidente non ha fermato l'impavida conduttrice, che non solo è andata in onda lo stesso giorno, poche ore dopo - ancora prima di farsi visitare in ospedale - ma ha deciso di arrivare fino alle fine di 'Domenica In', il 28 giugno.

E ci arriverà così, visto che la guarigione non è proprio dietro l'angolo, come ha fatto sapere su Instagram, dove ha condiviso una foto con l'ultimo arrivato, il tutore. "Fase due tutore. Ancora due settimane senza appoggiare il piede... Poi si vedrà" ha scritto la zia Mara, ringraziando il medico che la sta seguendo.

La strada, dunque, è ancora lunga, ma accanto, oltre alla famiglia e al marito Nicola che non la molla un attimo, ha anche il suo pubblico e tanti amici che le scrivono per sostenerla. Tra questi anche Nino D'Angelo - che le assicura 'si bella pure accussì' - e Max Giusti che promette: "Appena guarisci ci facciamo un tango". Nonostante le sue condizioni, però, Mara Venier continua a preparare ogni puntata di 'Domenica In' e tra le ig stories svela il nome di Gianna Nannini come prossimo ospite. The show must go on.