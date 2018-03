Maurizio Costanzo Show, siparietto fetish della Venier: "Tié, piedini da baciare"

Un siparietto fetish tutto da ridere quello andato in scena giovedì sera al Maurizio Costanzo Show. Rudy Zerbi ha chiesto agli altri ospiti di mostrare il collo del piede ad Alessandra Celentano, ma non tutti si sono prestati.

Non se lo è fatto ripetere due volte Mara Venier, che ha subito sfilato il calzino nonostante Pio e Amedeo la invitavano a non farlo per via dell'antiestetica "cipolla". "Tua sorella c'ha la cipolla - ha risposto la zia Mara - Tié, piedini da baciare sono i miei". La Celentano conferma: "Il collo c'è".