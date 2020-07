Temptation, la frase di Pietro Delle Piane non piace a Mara Venier: "Ripijate"

Tra il pubblico di Temptation Island, ieri sera, c'era una spettatrice d'eccezione: Mara Venier. E così, schietta ed ironica come sempre, la conduttrice si è divertita a commentare la puntata che, tra gli altri, ha visto protagonisti anche Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane.

Mara Venier su Pietro Delle Piane

In particolare Mara si è accodata a quanti hanno trovato fuoriluogo una sparata di Pietro. Geloso del tentatore Alessandro, a cui Antonella si sta avvicinando giorno dopo giorno, l'attore e doppiatore si è lasciato andare ad un'uscita molto commentata in rete: "Ha trovato un compagno di avventura che un po' mi somiglia", ha detto del fisicatissimo ragazzo single. E Mara Venier non si è lasciata sfuggire l'occasione per scherzarci su: "Aripijate, tale e quale", ha scritto tra i commenti di un post pubblicato su Instagram dalla pagina Trash Italiano.

La gelosia di Pietro e le provocazioni di Antonella

La storia tra Antonella Elia e Pietro per ora sembra reggere, nonostante la donna si diverta a provocare il compagno recluso in un altro villaggio. Il suo interesse, in realtà, non è tanto concentrato sulla conquista del bell'Alessandro, quanto invece è un tentativo di far ingelosire il fidanzato, che ritiene troppo sottotono in questo percorso. E pare proprio che ci stia riuscendo.

Tra i siparietti che hanno infastidito maggiormente Pietro, ci sono state alcune confessioni a proposito dell'ex compagno Fabiano. "Lo sento di nascosto, perché so che a Pietro dà fastidio", ha rivelato di fronte alle telecamere. Parole su cui Pietro ha replicato stizzito: "In realtà sono stato io a dirle di non avvertirmi quando lo sente, perché é una cosa che mi infastidisce". Insomma, Antonella fa di tutto per scatenare una reazione di Pietro e pare proprio stia calando le carte giuste...

In basso, Pietro Delle Piane parla del tentatore Alessandro